"Томагавки" для Украины: Волкер раскрыл, как ложь Путина заставила Трампа изменить решение

Курт Волкер / © Associated Press

Реклама

Нетерпение президента США Дональда Трампа по отношению к Владимиру Путину, который, по словам бывшего спецпредставителя США Курта Волкера, "солгал" о своих намерениях по переговорам, может стать катализатором для поставки Украине мощных ракет "Томагавк".

Об этом Курт Волкер заявил в интервью Euronews.

Обман, заделший Трампа

Курт Волкер, который был спецпредставителем Трампа по переговорам по Украине, считает, что президент России Владимир Путин лично подвел Трампа.

Реклама

Волкер рассказал, что 19 августа после встречи Трампа с Путиным на Аляске американский президент принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ЕС. На этой встрече Трамп публично заявил о намерении организовать встречу Путина с Зеленским. Это обещание, по словам Волкера, было дано Путиным Трампу во время телефонного разговора.

Однако Кремль с тех пор неоднократно исключал возможность личной встречи с Зеленским, с участием Трампа или без него.

"Он [Путин] заставил Трампа выглядеть слабым, а Трамп не любит выглядеть слабым, поэтому теперь это его личный вопрос", - заявил Волкер.

Именно этот "личный момент" может побуждать администрацию США рассмотреть возможность отправки Украине ракет "Томагавк".

Реклама

Ракеты как инструмент для переговоров

Волкер считает, что решение о придании ракет большой дальности мотивировано не только личным разочарованием Трампа, но и расчетом.

"Вполне возможно, что США отправят 'Томагавки' в Украину", - сказал Волкер, объясняя, что обсуждение ракет большой дальности снова "привлечет" Путина и "заставит его заключить соглашение".

Кроме того, Волкер считает, что Трамп имеет "транзакционную" мотивацию, поскольку интересуют его деньги. Связь Трампа с политикой означает, что она также мотивирована продажей ракет большой дальности.

По словам Волкера, "Трамп расстроен. Путин пообещал ему, что проведет переговоры и встретится с Зеленским. Он [Путин] сделал это, когда Трамп был с европейскими лидерами в Белом доме. Он позвонил Путину, и тот согласился".

Эксспецпредставитель также добавил, что если вторжение в Украину истечет, приоритетом Трампа станет возможность снять санкции с России и заработать деньги.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной мощного оружия от Соединенных Штатов. Ведущий сотрудник НАУ, авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что, вероятно, речь идет о дальнобойных крылатых ракетах Tomahawk и Barracuda.