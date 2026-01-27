"Томагавки" для ВСУ: в Вашингтоне обсуждают план ударов вглубь РФ, чтобы принудить Путина к миру

Tomahawk / © Getty Images

Соединенные Штаты активизировали стратегию давления на Кремль, чтобы изменить ход войны в Украине.

Об этом пишет Kyiv Post.

На фоне нескончаемых российских атак и неуступчивости Москвы в США призывают изменить тактику. Влиятельная группа адвокатов Украины в Вашингтоне настаивает, что переговоры станут возможны только после существенного усиления ВСУ. Их главный козырь — план предоставления Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, способных коренным образом изменить баланс сил.

Следует отметить, что в центре этой кампании находится Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и бывший специальный советник Главнокомандующего ВСУ. Он недавно встретился лицом к лицу с министром обороны Питом Хегсетом и, по его словам, провел всестороннюю дискуссию о войне.

Райс, один из закулисных архитекторов предыдущих попыток добиться одобрения США для кассетных боеприпасов и ракет ATACMS, теперь считает, что настал момент для чего-то гораздо более смелого — небольшого, нераскрытого количества крылатых ракет «Томагавк» наземного базирования, способных наносить удары вглубь России. Он напомнил, что уже существуют наземные пусковые установки, способные запускать эти ракеты, называемые «Тайфунами».

Райс сказал: «Путин реагирует только на силу. Если он не согласится на мир, то, по моему мнению, президент Трамп с высокой вероятностью одобрит „Томагавки“.

В чем реальная сила Tomahawk

Райс отказался подробно рассказывать об ответах Хегсета, назвав большую часть разговора конфиденциальным, однако раскрыл, что именно он предлагал.

По его словам, он прямо попросил Хегсета предоставить Украине «Томагавки» — пусть даже «небольшое, неразглашаемое количество».

«Даже небольшое количество, успешно выпущенное вглубь России, будет оказывать огромное давление на Путина. Несколько „Томагавков“ сделают то же самое. Дальность действия так велика, что Россия просто не может защитить все свои критически важные объекты», — подчеркнул он.

Райс отметил, что политическая проблема, связанная с внедрением нового оружия, всегда является первым препятствием.

«Первое отдельное оружие любой новой системы вооружения всегда является самым сложным с политической точки зрения. Но как только вы переступаете порог — срываете печать — дискуссия на этом заканчивается. И тогда это уже не обсуждение. Мы видели это с каждой системой вооружения: HIMARS, кассетные боеприпасы, танки Abrams, танки Leopard, 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном, ATACMS с дальностью полета 165 км, ATACMS с дальностью полета 360 км, 300 км. Россияне протестуют против красных линий… мы отправляем первые образцы в Украину… и тогда дискуссия заканчивается», — пояснил он.

Реальная сила этих ракет, по словам Райса, заключается не в нанесенном ими ущербе, а в создаваемой ими неопределенности.

«ATACMS заставили Россию перенести свои аэродромы, командные центры и склады на расстояние более 300 км. Это тактический вопрос. „Томагавк“ — стратегическая система. Четыре тысячи километров. Его можно отправить из Киева в Москву», — объяснил он.

«Трамп верит в шок и давление»

Отмечается, что одобрит ли президент Дональд Трамп такой шаг, остается открытым и глубоко спорным вопросом внутри его собственной администрации. Некоторые чиновники утверждают, что инстинкт президента избегать втягивания и эскалации по-прежнему преобладает.

Высокопоставленное чиновник администрации Трампа предупредил, что «удары на дальние расстояния по России рискуют сорвать любой дипломатический путь еще до его начала».

«Президент Трамп хочет рычагов влияния, а не спирали», — сказал он.

Остальные, близкие к команде национальной безопасности, видят ситуацию иначе. Помощник сенатора по обороне заявил, что предложение Райса привлекает внимание именно потому, что она отвечает стилю ведения переговоров Трампа.

«Президент верит в шок и давление. Это рычаг. Реальный рычаг», — отметил он.

Утверждается, что на Капитолийском холме эта идея больше не ограничивается аналитическими центрами и кругами приверженцев.

Помощник сенатора-республиканца заявил, что дебаты вокруг «Томагавков» отражают растущее разочарование безысходной ситуацией.

«Если цель состоит в том, чтобы заставить Путина выбирать между эскалацией и переговорами, то это то, что нужно. Это говорит Москве, что убежище исчезло», — сказал он.

По данным Kyiv Post, теперь Райс пытается воспроизвести давление со стороны элиты, которое помогло разблокировать танки «Леопард» два года назад.

«Европейцы должны потребовать их. Ведь именно европейцам придется финансировать эти „Томагавки“, так что, по сути, именно европейцы должны выступать за них и финансировать их. Подавляющее большинство европейских партнеров поддерживают победу Украины и щедро финансируют украинский бюджет. Но они не выступают за „Томагавки“ и не финансируют их. Это стратегическое несоответствие их заявленной цели победе Украины. Украина не может победить, опираясь только на оборону», — сказал он.

«Томагавки» для Украины

Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Соединенные Штаты должны резко изменить политику в отношении России и предоставить Украине ракеты «Томагавк». «Я бы пошел ва-банк, если бы Путин сказал „нет“, — сказал сенатор.

Но как стало известно, Стив Виткофф одним звонком сорвал поставки Tomahawk Украине. Он фактически сорвал поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, дав советы помощнику президента РФ Юрию Ушакову по телефонному разговору российского и американского лидеров.