Tomahawk для Украины является сигналом Кремля— Чернев.

Обсуждение возможной поставки крылатых ракет Tomahawk свидетельствует о готовности Запада поднять уровень давления на диктатора Путина.

Ракеты Tomahawk для Украины.

Ракеты Tomahawk для Украины. / © Associated Press

Обсуждение американских ракет Tomahawk — это, скорее, сигнал России о возможности их появления на вооружении Украины, чем непосредственное решение о передаче.

Об этом в прямом эфире телеканала " Эспрессо " заявил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам обороны Егор Чернев.

«Я могу комментировать только то, что позволено. Вы же понимаете: передача вооружения — чрезвычайно чувствительный вопрос, нуждающийся в тщательной подготовке. Tomahawk — это не очередной образец оружия, который может быть предоставлен Украине. Это совсем другой уровень эскалации. Речь идет о дальнобойном оружии — ракетах средней дальности с радиусом поражения до 2,5 тысяч километров. Это крылатые ракеты», — подчеркнул парламентарий.

Он подчеркнул, что Tomahawk не стоит сравнивать с дронами-камикадзе.

«Речь идет не об аппаратах, несущих 20–50 или даже 100 кг взрывчатки. Каждая ракета может содержать сотни килограммов боевой части в зависимости от модификации. Поэтому нынешние дискуссии — скорее политический сигнал Кремля. В случае необходимости Tomahawk появятся в Украине. Действующий президент США Дональд Трамп готов принимать такие решения, и мы также не будем сомневаться в применении этого оружия по территории Российской Федерации — вплоть до Урала, а возможно и дальше», — отметил Чернев.

По словам депутата, обсуждение Tomahawk отражает не только военные перспективы, но и дипломатическое давление.

«Если Путин не поймет, что эскалация может носить двусторонний характер, тогда игра будет идти по другим правилам. Он может запускать свои „шахеды“ по территории НАТО, но и Соединенные Штаты способны наносить удары своими ракетами — под нашим контролем — глубоко в тыл Российской Федерации. И это будет уничтожать ее возможности вести войну», — подытожил нардеп.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН поднял вопрос о возможности передачи Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки рассматривают передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, способных уничтожать цели на дистанции до 2500 километров.

