Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремль продолжает свои риторические усилия, направленные на отказ США от продажи ракет Tomahawk Украине.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, которое называется «Европа хочет превратить конфликт в Украине в войну Трампа», заявив, что продажа США этих ракет «будет эскалацией, и очень серьезной». Мол, такой шаг «нанести колоссальный ущерб» нормализации американо-российских отношений и подорвет двусторонние улучшения, достигнутые со времен администрации экс-президента Джо Байдена.

Реклама

"ISW продолжает оценивать, что Кремль будет проводить рефлексивную контрольную кампанию, чтобы сдержать США от разрешения на продажу ракет Tomahawk Украине, угрожая ухудшением отношений Вашингтона и Москвы", - отмечают в отчете.

Между тем аналитики оценивают, что предоставление Tomahawk не приведет к значительной эскалации войны, а поставки ракет далекой дальности будут отражать использование РФ соответствующих российских крылатых ракет далекой дальности против Украины.

Россия регулярно использует широкий спектр таких крылатых, сравнимых с Tomahawk. Это крылатые ракеты серии Х, «Калибр», аэробалистические «Кинжалы», баллистические и крылатые ракеты «Искандер», применяемые врагами в ударах по Украине.

Аналитики отмечают, что Россия использует большинство этих ракет с 2022 для ударов по Украине и начала развертывать крылатые ракеты «Искандер-К» в 2023-м. Кроме того, оккупационная армия нанесла беспрецедентный удар баллистическими ракетами средней дальности с помощью баллистической ракетной системы «Орешник» с несколькими независимо нацеленными раздельными головками (РГЧ) в ноябре 2024 года.

Реклама

Дальнобойность и значительная полезная нагрузка американских ракет Tomahawk позволять ВСУ нанести значительный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко в пределах российской территории, таким как завод беспилотников «Шахед» в Елабуге, Республика Татарстан, и авиабаза «Энгельс-2» в Саратов. Украина.

Напомним, Дональд Трамп заявил, мол, в определенной степени приняв решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В администрации "фюрера" РФ Владимира Путина отреагировали на эти заявления, в очередной раз заявив, мол, это будет означать "эскалацию конфликта".