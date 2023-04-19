"Тон не соответствовал нейтралитету": в Белом доме поражены заявлением Бразилии о войне в Украине

Соединенные Штаты Америки считают позицию министра иностранных дел Бразилии Мауэры Виейры относительно полномасштабного вторжения в Украину не соответствующей тону нейтрального государства.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

«Нас поразил тон вчерашней пресс-конференции министра иностранных дел (Бразилии – ред.), не соответствовавший тону нейтралитета и намекавший на то, что Соединенные Штаты и Европа не заинтересованы в мире или то, что мы разделяем ответственность за войну. И мы считаем, по правде, что это очевидно неверная позиция», — сказала представительница американской администрации.

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война по выбору российского диктатора Путина закончилась и поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского о справедливом и крепком мире на основе Устава ООН, а также принципов суверенитета и территориальной целостности.

Представитель Белого дома добавила, что Америка и Евросоюз активно призывали Путина воздержаться от полномасштабной агрессии, по крайней мере с середины 2021 года, и прилагали соответствующие усилия после начала этой войны.

"К сожалению, РФ не проявила заинтересованности в прекращении своего непровоцированного вторжения", — пояснила Жан-Пьер.

Она резюмировала, что США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Напомним, что президент Бразилии считает, что если в США перестанут говорить о продолжении войны, то таким образом миру удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь, по его словам, "мир в интересах всего мира".

В США отреагировали на такое заявление и добавили, что Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" по поводу войны в Украине.

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