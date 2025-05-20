Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с "фюрером" РФ Владимиром Путиным прошел очень хорошо". Более того, вместо того, чтобы ввести против России санкции, глава Белого дома заговорил о возможности РФ вести бизнес со Штаммами после окончания войны.

Об этом говорится в материале The Times.

Издание отмечает, что после телефонного разговора с российским диктатором тон американского лидера снова стал более мягким. Трамп, вероятно, отступает от участия США в переговорах по Украине и это выгодно для Путина, говорится в статье.

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"Еще лучше для Путина то, что он, похоже, также отказался от участия США в переговорах, предположив, что их может провести Папа Римский в Ватикане, и заявив, что это будет "согласовано между двумя сторонами, как это только возможно", - отмечает автор материала.

Отметим, что президент США впервые призвал к 30-дневному прекращению огня в марте этого года. С этого времени Путин отклонялся от этой идеи, уклонялся и создавал препятствия. Диктатора делал все, кроме принятия перемирия, пишет The Times. Эта задержка позволила войскам Москвы сконцентрироваться на новом наступлении.

"После разговора Трампа и Путина слабая надежда на новые санкции США против РФ и усиление решимости американского лидера выглядит менее вероятной, чем когда-либо", - резюмирует издание.

Напомним, The Telegraph пишет о том, что мирное соглашение Трампа и Путина обречено. Ведь разговор по телефону президента США президентом-диктатором РФ не принес ни одного прорыва. Этот диалог должен стать проверкой того, серьезно ли Москва настроена прекратить войну.

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Европа же готовит новые санкции против России. Европейские лидеры договорились об усилении давления на Москву после телефонных переговоров Трампа с Путиным.

Дата публикации 20:58, 19.05.25 Количество просмотров 18 Прямо сейчас! Трамп говорит с Путиным по поводу перемирия