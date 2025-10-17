Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предлагает американскому бизнесмену Илону Маску построить «тоннель Путина — Трампа" между РФ и США.

Об этом российский чиновник написал в соцсети X 16 октября.

«Илон Маск, представьте, что США и Россию, Америку и Афроевразию соединяет „тоннель Путина — Трампа“ — 70-мильная линия, которая символизирует единство», — говорится в заявлении Дмитриева.

По его словам, стоимость проекта составила бы более 65 млрд долл., но технологии компании The Boring Company, принадлежащей Маску, могут снизить расходы до менее чем 8 млрд. Дмитриев также утверждает, что «тоннель Путина — Трампа» может быть завершен примерно за 8 лет.

"Тоннель Путина — Трампа через железнодорожное и грузовое сообщение открывает общие возможности для освоения ресурсов. Совместные проекты США и России создают рабочие места, стимулируют экономику. РФПИ и наш Арктический фонд вместе с нашими международными партнерами финансируют тоннель, экономя миллиарды благодаря эффективности The Boring Company», — говорится в заметке чиновника.

По словам Дмитриева, возглавляемый им Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Он отметил, что пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты — Россию и США.

«Давайте вместе построим будущее!» — призвал Маска спецпредставитель российского диктатора.

Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор. По его итогам президенты договорились встретиться в Венгрии, чтобы «положить конец этой „бесславной“ войне между Россией и Украиной». Президент США отметил, что разговор был «очень продуктивным» и что российский коллега его поздравлял с успехом в Газе.

Кроме того, Трамп заявил, что обсудит с республиканскими лидерами Конгресса США возможные новые санкции против России. Глава Белого дома намекнул, что после его разговора с Путиным «сейчас не идеальное время» для новых ограничений.