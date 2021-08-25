Топ-5 обещаний Зеленского к 30-летию Независимости: что выполнено, а что не было реализовано

Топ-5 обещаний Зеленского к 30-летию Независимости: что выполнено, а что не было реализовано

Президент не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости.

В прошлом году заявления президента Украины Владимира Зеленского во время выступления по случаю Дня Независимости Украины касались соблюдения режима тишины на Донбассе, борьбы с коронавирусом, возвращения оккупированных территорий, осуществления наказания в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене.

Выполнение обещаний главы государства проанализировал Комитет избирателей Украины.

"Большинство обещаний и заявлений, которые озвучивал Зеленский в 2020 году, не было реализовано. В частности, в течение года власти не удалось обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, на чем акцентировал президент во время своего выступления, а также фактически было провалено начало кампании по вакцинации населения от коронавируса, несмотря на заявления президента о полной готовности к таким действиям. Также Зеленский изменил свое отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл "аттракционом для киевлян", — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

"ТИШИНА" НА ДОНБАССЕ

1. "Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о "тишине". Они ответили: "Мы слышим не новость. Мы слышим тишину". И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости Украины мы все просим Бога только об одном — пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы — годами".

Не выполнено. Режим прекращения огня действовал на протяжении нескольких месяцев с июля 2020 года. Однако, начиная с 2021 года, режим тишины был сорван, публично признавали представители украинской власти. В феврале было зафиксировано 180 нарушений режима тишины, что стало самым высоким показателем с начала перемирия. Всего за год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 года Зеленский заявил, что соблюдение тишины все еще остается первым шагом для конструктивных переговоров.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2. "Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. И мы делаем все, чтобы наступил день, и они вернулись."

Не выполнено. В течение 2020 года украинской власти не удалось достичь прогресса в вопросе возвращения оккупированных территорий. Предложения Зеленского по пересмотру текста Минских договоренностей, приобщения США к Нормандскому формату, личных переговоров с Путиным не были реализованы. Среди позитивов стоит отметить проведения Крымской платформы, в которой приняли участие 46 стран мира.

НАКАЗАНИЕ ЗА ГОСИЗМЕНУ

3. "Мы строим именно такую страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".

Не выполнено. Обещание о привлечении к ответственности лиц, подозреваемых в действиях, имеющих признаки государственной измены, не было реализовано.

ВОЕННЫЙ ПАРАД

4. "А наша военная техника — сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории ".

Не выполнено. 24 августа 2021 года в Киеве состоялся военный парад по случаю 30-летия украинской Независимости.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

5. "Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории ..."

Не выполнено. Украина фактически провалила кампанию по началу вакцинации населения против коронавируса. Несмотря на озвученные договоренности, в течение длительного времени поставки вакцин в Украине не происходили, что привело к самым низким темпам вакцинации среди европейских государств. Низкие темпы вакцинации привели к отставке министра здравоохранения.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с 18-минутной речью на параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Во время выступления Зеленский вспомнил исторические события, выдающихся украинцев, анонсировал новый праздник — День украинской государственности и пошутил про экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

Слово президента Украины Владимира Зеленского на военном параде к 30-летию Независимости

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