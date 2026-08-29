Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин в очередной раз пытался представить удары по украинским городам, промышленным предприятиям и портам в ответ на атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам РФ.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine.

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Как отмечает издание, Путин угрожал дальнейшей эскалацией и заявил: «Вы получите ответ по вашим уязвимым отраслям экономики, которые, честно говоря, и так уже стоят на грани краха».

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В то же время глава Кремля обвинил Украину в якобы попытках нанести ущерб российской экономике.

«Киевский режим задался целью нанести вред нашей экономике. Он сам открыл этот ящик Пандоры», — заявил Путин в эфире государственного телевидения.

Однако Frankfurter Allgemeine отмечает, что Россия атаковала украинскую логистику еще задолго до того, как Украина начала системно использовать дроны для ударов по российским объектам.

По мнению журналистов, Путин пытается и дальше подавать наступательную войну как будто бы оборонительную. Необходимость такого объяснения для Кремля растет, поскольку последствия войны все сильнее испытывают обычные россияне.

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В частности, из-за дефицита горючей части населения приходится покупать бензин, который не соответствует стандарту Евро-5 и может повреждать современные автомобильные двигатели.

Издание приводит историю россиянина, не смог найти бензин Евро-5 для своего BMW 6-й серии. После заправки другим горючим его автомобиль вскоре нуждался в ремонте стоимостью около 7000 евро. По данным издания, подобные случаи не единичны.

В то же время Frankfurter Allgemeine считает, что заявления Путина адресованы не только Украине, но и Вашингтону. Кремль, вероятно, стремится продемонстрировать США, что готов и дальше усиливать войну, захватывать территории и наносить масштабные удары.

Путин при этом заявил, что «конечно же действия российской армии гораздо более ощутимы и гораздо разрушительнее», чем действия Украины.

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Отдельно издание обращает внимание на сообщения о возможной ядерной эскалации. Bloomberg со ссылкой на трех человек, близких к Кремлю, писало, что усиление атак якобы вынуждает все больше российских чиновников предполагать возможность применения Путиным тактического ядерного оружия в Украине в качестве крайней меры.

В то же время Frankfurter Allgemeine отмечает, что подобные сообщения регулярно появляются в западных СМИ. По мнению издания, они могут являться частью продуманной информационной линии Кремля, призванной усиливать страх Запада и подталкивать Трампа к давлению на Украину.

Последние угрозы Путина прозвучали после того, как Украина начала атаковать Ozon — вторую по величине платформу электронной коммерции РФ.

В то же время, логистические центры крупнейшей российской платформы Wildberries становятся целями украинских атак еще с середины июля. По некоторым оценкам, компания уже потеряла более 40% складских мощностей, а ее убытки могут приближаться к 10 млрд евро.

Расследователи Фонда по борьбе с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, также связывали Ozon с Путиным. По их данным, 34,95% акций компании были приобретены за средства Геннадия Тимченко — миллиардера и соратника российского диктатора, ранее называвшего его «кошельком».

После атак Путин заявил, что поврежденные логистические центры Wildberries должны быть восстановлены с участием государства. При этом компанию связывают с кремлевскими чиновниками Антоном Вайно и Алексеем Громовым, а также предпринимателем и членом верхней палаты парламента Сулейманом Керимовым.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин использует войну в Иране, начавшуюся в феврале 2026 года, как стратегический инструмент для ослабления глобальных позиций США, усиления давления на Украину.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп лично отправил директора ЦРУ Джона Рэтклиффа на секретные переговоры в Москву, скрывая этот визит даже от своих ключевых советников и военного командования.

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