Топливо исчезает, а цены растут: как Путин скрывает кризис и что происходит в РФ

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль скрывает правду об экономике агрессорки Российской Федерации. «Фюрер» Владимир Путин пытается умалять значение проблем, несмотря на кризис дефицита топлива.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на днях Путин провел совещание по поводу текущей экономической ситуации. Он заявил, что экономика страны-агрессорки стабильна, несмотря на «внешние попытки дестабилизировать топливно-энергетический сектор», имея в виду ударную кампанию Украины против энергетической инфраструктуры.

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Более того, Путин назвал проблемы на российском рынке топлива временными и заявил, что они не повлияют на экономическую динамику РФ. Путин также утверждал, что якобы данные Министерства экономического развития свидетельствуют, что ВВП вырос на 0,3% в мае 2026 и на 0,2% за первые пять месяцев года.

Хозяин Кремля также утверждал, что правительство имело профицит в размере 196 млрд рублей (около 2,51 млрд долл.) в июне 2026-го, а денежная масса России выросла на 13% в годовом исчислении по состоянию на 1 июля.

В то же время в ISW отмечают, что последние заявления Путина являются следствием недавней серии попыток российских чиновников изобразить экономику России как стабильную, несмотря на постоянный дефицит топлива и другие экономические проблемы.

В частности, вице-премьер и министр экономики Александр Новак и спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивают, мол, российская экономическая политика стабилизирует рынок топлива.

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Сам Путин признал во время встречи 22 июля, что экономика продемонстрировала «скромный» рост ВВП, а данные, представленные «фюрером», свидетельствуют о том, что экономика России, по всей вероятности, будет продолжать бороться с инфляцией, поскольку денежная масса растет.

Кроме того, российская ассоциация поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» сообщила, что стоимость ежемесячной минимальной продовольственной корзины выросла на 7,9% с начала 2026 года. Это сигнализирует о том, что экономика страны-агрессоры борется с инфляцией.

«ISW наблюдает ряд показателей экономического спада России, включая тот факт, что композитный фондовый индекс Московской биржи 16 июля потерпел наибольшее однодневное падение с сентября 2022 года, сокращение Россией экспорта сельскохозяйственной продукции на фоне украинских ударов по энергетической инфраструктуре и судам в Азовском и Черном морях», — сообщили в пресс-службе.

Российская газета «Коммерсант» несколько дней назад сообщила, ссылаясь на отчет аналитического агентства Platts, что российские НПЗ не выполнили более 81% заявок на закупку бензина, несмотря на то, что некоторые предприятия возобновили продажу топлива.

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В то же время Москва пытается смягчить дефицит топлива и перебои с энергоснабжением в России и оккупированной Украине, в частности в Крыму, при этом мало что указывает на то, что этот дефицит временный, как утверждает Путин и другие чиновники.

«ISW продолжает оценивать, что российское правительство ввело неоптимальную экономическую политику для поддержки войны в Украине, что привело ко многим текущим экономическим проблемам, в частности, увеличению и неустойчивым военным расходам, росту инфляции, значительному дефициту рабочей силы в строительной отрасли и сфере услуг, а также сокращению суверенного фонда благосостояния», — подытоживают.

Напомним, в ISW считают, что в Кремле готовятся к массовому бунту . Москва продолжает создавать условия для возможной мобилизации и готовится к потенциальным внутренним беспорядкам. Госдума РФ приняла закон, разрешающий гражданам с непогашенной судимостью, в том числе за контрабанду наркотиков и участие в организованных преступных группировках, заключать контракты с Министерством обороны России во время официальных периодов мобилизации.

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