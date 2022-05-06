Топливу – быть: Украина с Польшей отменили разрешения на проезд грузовиков с горючим

Топливу – быть: Украина с Польшей отменили разрешения на проезд грузовиков с горючим

Мининфраструктуры Украины и Мининфраструктуры и развития Польши договорились об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки горючего.

Новые правила уже вступили в силу, их преимуществами могут воспользоваться и украинские, и польские перевозчики.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Мининфраструктуры 6 мая.

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Ракетные удары России по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке горючего, напомнил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях — полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться и украинские, и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", — сказал министр.

Он также анонсировал продолжение работы над упрощением грузоперевозок и созданием максимально простых правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов.

Заметим, для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию, заполнив эту форму не позднее чем за сутки до пересечения границы.

Напомним, 29 апреля первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Денис Шмыгаль сообщили, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой выход польских компаний на украинский рынок горючего.

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