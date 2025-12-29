- Дата публикации
Категория
Политика
990
3 мин
"Торговля" голосами в Раде: СМИ назвали имена нардепов, разоблаченных НАБУ
По информации издания, НАБУ объявило подозрения пяти депутатам «Слуги народа».
Сегодня, 29 декабря, НАБУ и САП сообщили, что разоблачили группу народных депутатов из 5 человек, которые платили своим коллегам за голоса в Верховной Раде.
Издание «РБК-Украина» узнало фамилии фигурантов схемы.
По данным издания, НАБУ разоблачило таких депутатов:
Евгений Пивоваров;
Игорь Негулевский;
Ольга Савченко;
Юрий Кисель;
Михаил Лаба.
Что о них известно
Евгений Пивоваров
Евгений Пивоваров — член комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКХ. Глава подкомитета по централизованному водоснабжению, водоотводу, производству тепла и теплоснабжения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
По информации издания «Голка», он был одним из основателей жилищно-строительной компании в Харькове. Она в 2018 году фигурировала в скандальных схемах, связанных с законностью передачи земли кооперативу стоимостью около 10 млн гривен.
В 2025 году голосовал за ликвидацию независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Игорь Негулевский
Игорь Негулевский — народный депутат Украины IX созыва, избранный по мажоритарному округу (Николаевская область) как беспартийный. Член Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре, глава подкомитета по вопросам автомобильного транспорта.
Согласно аналитике Движения ЧЕСНО, Негулевский вошел в список нардепов, которые, несмотря на миллионное состояние в декларациях, берут почти максимальные компенсации за жилье от государства.
В СМИ напоминают, что из-за его сообщения о помощи мобильного госпиталя в г. Баштанка 6 июня 2022 года по указанным в этой акции координатам российскими войсками был нанесен удар тремя крылатыми ракетами.
Юрий Кисель
Юрий Кисель — народный депутат Украины IX созыва, заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре.
Родом из Кривого Рога. Глава Днепропетровской областной организации партии «Слуга народа».
В ноябре 2025 года фамилия Киселя фигурировала в расследовании НАБУ и САП о коррупции в энергетике (операция «Мидас»),
Ольга Савченко
Ольга Савченко — заместитель главы фракции «Слуга народа». По информации «Честно», до избрания в Раду работала юристом в научно-производственной компании «Ирком — ЭКТ».
Летом этого года голосовала также за скандальный законопроект, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора.
Михаил Лаба
Михаил Лаба — политик из Закарпатья, где и избрался в Раду по мажоритарному округу. Бывший Невицкий сельский голова (2010–2015). Поселок Невицкое расположен в 12 км от Ужгорода вблизи словацкой границы.
Лаба является членом комитета парламента по бюджету. Также президент Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления
Сам Лаба в комментарии «Новости Закарпатья» отверг все обвинения, назвав их «попыткой дискредитации парламента и частью информационной атаки».
Напомним, 27 декабря НАБУ и САП уже заявляли, что разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они систематически получали взятки за голосование в парламенте.
По информации ZN.UA, нардеп Юрий Корявченков, известный также при участии в «Квартале 95» как «Юзик», успел уехать из Украины. В НАБУ официально заявили, что никаких обысков у народного депутата Юрия Корявченкова (Юзика) не проводится.