Торжественное заседание и внеочередная сессия: как Рада будет работать во время каникул

Торжественное заседание и внеочередная сессия: как Рада будет работать во время каникул

Стефанчук рассказал о работе Рады в межсессионный период.

Верховная Рада в августе может собраться на внеочередную сессию и на торжественное заседание ко Дню независимости Украины.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук 12 июля.

"Сейчас крайней пленарная неделя Верховной рады. Но мы понимаем, что скорее всего, нас будет ожидать минимум торжественное заседание 24 августа и, возможно, еще одна внеочередная сессия для решения важных для государства вопросов", — сказал Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой собрать завтра, 13 июля, внеочередное заседание парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада на этой пленарной неделе (13-16 июля) планирует два внеочередных заседания. Нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности о экологии и цифровизации.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку