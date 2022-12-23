Тотальная секретность и высокие риски: как организовывался исторический визит Зеленского в США

Визит Зеленского в США был организован в считанные дни в режиме тотальной секретности. О том, кого будут везти в США, не знали даже пилоты американского военного самолета.

Когда военный самолет США приземлился на взлетной полосе в Польше, экипаж самолета считал, что будет забирать посла США в Украине и нескольких высокопоставленных украинских чиновников. Однако среди делегации оказался президент Украины Владимир Зеленский.

Американское издание The Washington Post раскрыло все неизвестные ранее подробности визита Зеленского в Вашингтон.

Поездку организовали в считанные дни, и только узкая группа Белого дома и других высокопоставленных чиновников администрации знала о планах двух лидеров. Во избежание утечек информации и других рисков для безопасности представители США заявили, что большинство общения с командой Зеленского происходило лично, а посол США Бриджит Бринк встречалась непосредственно с помощниками Зеленского в Киеве.

Только за три дня до того, как Зеленский должен был прилететь в Вашингтон, официальные лица Белого дома предупредили небольшую группу лидеров Конгресса, в частности спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы они могли организовать его выступление на совместной встрече Конгресса.

Фото: Associated Press

"Само его (Зеленского — ред.) присутствие является напоминанием о том, насколько опасно пренебрегать силой идеи Украины. Его страна должна была упасть в течение нескольких дней. Он должен был быть мертвым, если бы остался в Киеве. Его слова были эффективными, но само присутствие Зеленского в Конгрессе через год после вторжения само по себе действительно имеет мощный сигнал", — говорит сенатор Крис Мерфи, который присутствовал на выступлении Зеленского в Конгрессе.

По словам официальных лиц США, Зеленский в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хочет совершить свой первый визит в Соединенные Штаты за пределы Украины, но ситуация с безопасностью в Украине делала такую поездку почти невозможной до сих пор. К концу ноября разговоры стали серьезнее, а последним толчком стал телефонный разговор между двумя президентами 11 декабря.

В среду, 14 декабря, Белый дом направил Зеленскому официальное приглашение. Через два дня глава государства ответил согласием. В воскресенье, 18 декабря, чиновники США получили информацию, что поездка официально подтверждена, и Зеленский прибудет в Вашингтон через три дня.

Когда Зеленский вернулся в Киев с линии фронта, он сел на поезд к польской границе, где его подобрала машина, организованная официальными лицами США, которая доставила Зеленского в аэропорт в Жешуве. Через одиннадцать часов после того, как военный самолет США вылетел из Польши, Зеленский приземлился на базе Joint Base Andrews, где его ждала красная дорожка и делегация официальных лиц США.

Затем Зеленского и его помощников доставили в Блэр-хаус, гостевой дом президента, напротив Белого дома, где развевался украинский флаг. У Зеленского была возможность принять душ и отдохнуть перед встречей с Байденом, а всю украинскую команду проверили на ковид.

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На Капитолийском холме визит Зеленского застиг врасплох большинство законодателей. Некоторые уже уехали из Вашингтона на праздники и спешили вернуться к выступлению. Пелоси и ее помощники держали информацию в тайне, а чиновники в Палате представителей и Сенате не знали о планах двух государств.

Фото: Associated Press

Пелоси внесла свой вклад в октябре, чтобы заложить основу для возможного визита Зеленского. Тогда она встретилась с Русланом Стефанчуком, спикером украинского парламента в Загребе (Хорватия). Сначала Пелоси думала, что Зеленский может поехать в Вашингтон в октябре или ноябре, и она поддерживала тесный контакт с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, пока поездка не была завершена.

После возвращения Зеленского в Украину он сказал, что покидает Вашингтон "с хорошими результатами — с тем, что действительно поможет".

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