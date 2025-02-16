Тотальный контроль над недрами: Киев был шокирован масштабом требований администрации Трампа

США в соглашении с Украиной о полезных ископаемых стремились установить тотальный контроль над редкими металлами и критически важными материалами, такими как литий, графит и уран. Киев был шокирован масштабом требований США относительно полезных ископаемых.

Об этом пишет Washington Post.

Один из украинских чиновников сказал изданию, что был "ошеломлен масштабом требований администрации Трампа".

"Он сравнил это с тем, как европейцы делили африканские колонии в 18 веке, и сказал, что это также может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет подписано на десятилетие без гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать", — сказал украинский представитель.

Еще один украинский чиновник сказал, что США добиваются установления контроля за редкими металлами и материалами – такими как литий, графит и уран.

Однако, судя по публикации, главной претензией Киева стали не эти требования, а то, что у соглашения не было никаких гарантий безопасности.

И теперь украинские власти намерены внести "встречные предложения" для Вашингтона.

"Украинские чиновники разрабатывают контрпредложение, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США для Украины", — сообщили Washington Post источники, знакомые с переговорами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения делегации Конгресса США подписать меморандум, согласно которому Штаты получили бы 50% всех будущих запасов минералов в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 февраля, что хочет договориться с Украиной о соглашении, которое обеспечит доступ США к редкоземельным минералам, используемым в электронике.

"Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, по которому они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными элементами и другими вещами", – сказал Трамп.

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