Традиционная российская тактика: в СНБО отреагировали на заявления Лаврова

Отвергая предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа, Россия в очередной раз демонстрирует нежелание завершать войну.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Могу добавить, что Россия все больше демонстрирует нежелание завершать войну даже в теории. И сейчас нужно признать реальность, что РФ нужно сломать путем "обрезания крыльев" их союзникам, а также интенсивным уничтожением их военной логистики", — отметил Коваленко.

По его мнению, когда экономика и военно-промышленный комплекс (ВКП) РФ будут разрушены, тогда мнение и желание кремлевского диктатора и его приспешников будет неважно.

"Когда посыпается экономика и ВПК, уже будет безразлично, чего хочет путин и его собаки типа лаврова. А пока – это традиционная российская тактика, умножающая дурака ради выигрывания времени", – отметил руководитель ЦПИ СНБО.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

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