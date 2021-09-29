"Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться ни в Украине, ни в мире" — Зеленский

"Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться ни в Украине, ни в мире" — Зеленский

Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".

Президент Владимир Зеленский убежден, что трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться ни в Украине, ни в мире, а сохранение памяти о ней - долг перед будущими поколениями.

"Два слова, за которыми более 100 тысяч человеческих жизней. Два слова, за которыми миллионы искалеченных судеб. Два слова, за которыми 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов. Бабий Яр ... Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но несущие в себе длинные и ужасные воспоминания для нескольких поколений ", — написал он на странице в Facebook.

По его словам, сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.

"В зависимости от возраста и воспитания, кто-то снова, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры. О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два последующих дня они убили почти 34 тысячи человек. О том, что за два последующих года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев, это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы ", — отметил президент.

Зеленский напомнил, что в целом жертвами Холокоста в Европе стали как минимум 6 миллионов евреев, полтора миллиона из которых, то есть каждый четвертый убитый, были из Украины.

Президент убежден, что будущим поколениям необходимо знать эти страшные цифры о страшных преступлениях нацизма для неповторения этих страшных ошибок и страшных трагедий в истории человечества.

"Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, — наш долг перед будущими поколениями. Достойное памяти всех погибших — наш долг перед прошлыми поколениями ", — убежден глава государства.

Зеленский заверил, что с 2019 года делает все, чтобы Бабий Яр из территории забвения превратился в место памяти, достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах.

"Бабий Яр — два ужасных слова, которые всегда будут в нашем прошлом. Никогда снова — два важных слова, которые всегда будут в нашем будущем. И трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире. Никогда снова ", — подчеркнул Зеленский.

Также президент почтил память жертв трагедии Бабьего Яра.

Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора", сообщает пресс служба главы государства.

Память погибших почтили минутой молчания.

Отмечается, что цветы от президента также возложены к памятнику цыганам, убитым нацистами, а также к памятнику украинской поэтессе Елене Телиге.

В церемонии принял участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Напомним:

В Украине 29 сентября чтят память жертв Бабьего Яра. Именно в этот день в 1941 года начались массовые расстрелы еврейского населения Киева. Это почти 34 тысячи человек. Оккупационные власти Третьего рейха не жалели ни старых — ни молодых, ни женщин — ни детей.

День памяти жертв Бабьего Яра: две истории свидетелей страшных событий

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