"Трагедия для Украины": чем действительно грозит задержка с помощью от США — TIME

Поддержка Украины в США сохраняется, но голоса против звучат все громче, так что получить дополнительную финансовую и военную помощь становится сложнее.

Об этом пишет издание TIME и называет новое бюджетное соглашение США "трагедией для Украины".

Расходы на Украину – это всего 5% от бюджета Пентагона и 1% от общего бюджета Соединенных Штатов, пишет издание.

"Не стоит пренебрегать этой суммой, однако она объективно невысока, если учесть угрозы, которые американская поддержка помогает исключить, и вообще важность этой войны для будущего демократического мира. Почувствовав колебания США, снизить поддержку могут и европейские страны. И мало что может больше поддержать Владимира Путина ― который собственно этого и ожидает", — отмечает издание.

Несогласие американцев тратить долю своего бюджета на Украину угрожает опасностью потратить гораздо больше в будущем, когда Россия продолжит свою прожорливую политику. Кроме денег, возможно, придется терять и жизни американцев.

Однако значительная часть американских избирателей и политиков, к сожалению, предпочитают этого не осознавать.

Напомним:

В США был одобрен временный бюджет, который не включает помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал документ. В то же время, он заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно быстрее договориться о выделении средств на эти цели.

В МИД Украины сообщили, что сейчас украинские власти работают с американскими партнерами над тем, чтобы новое бюджетное решение США, которое будут нарабатываться в течение следующих 45 дней, включало средства для Украины.

Впоследствии Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что борьба республиканцев в Конгрессе может нанести ущерб помощи Украине, и пообещал вскоре выступить с "большой речью", чтобы объяснить, почему США должны продолжать поддерживать Украину в войне с Россией.

Байден также предположил, что может быть "другой способ" поддержки Киеву, если Конгресс ее не будет одобрять. Подробностей он не сообщил.

Белый дом подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена потратила более 100 миллиардов долларов на войну в Украине. Доступ к соответствующим документам получили журналисты Fox News 12 сентября.