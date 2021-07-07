"Трагедия в центре Европы": Зеленский рассказал о роли США в окончании войны на Донбассе

"Трагедия в центре Европы": Зеленский рассказал о роли США в окончании войны на Донбассе

Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы "мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в XXI веке".

Президент Владимир Зеленский поддерживает возможность расширения "нормандского формата" или создание еще одной площадки для урегулирования ситуации на востоке Украины с приобщением мощных мировых держав. Однако, количество форматов не влияет на их качество, поскольку войну должна закончить Россия.

Об этом президент Украины заявил 7 июля во время совместной пресс конференции с президентом Литовской Республики Ґитанасом Науседа в Вильнюсе.

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Так, Зеленский объяснил свою позицию о присоединении "мощных геополитических игроков, которые могут повлиять на Российскую Федерацию" тем, что в "нормандском формате" идет торможение".

"Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Скажем так, договоренности внутри "нормандского формата", это может быть еще один параллельный формат, но, мне кажется, от количества форматов качество не меняется. Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в XXI веке", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, если Россия "будет вынуждена нашими совместными усилиями и партнерами, или согласится и захочет все же закончить войну, она закончит, несмотря на количество добавленных государств и количество форматов".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

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