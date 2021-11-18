"Трагическая ошибка": Джонсон предостерег Россию от "военного авантюризма" в Украине

Британский премьер считает, что вопрос безопасности Польши и Украины — это "два разных случая".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет "трагической ошибкой" для Кремля.

Об этом информирует The Guardian.

На вопрос журналиста о том, что еще нужно сделать Западу, чтобы защитить Польшу и Украину от России, Джонсон подчеркнул, что это "два разных случая".

"У Польши есть гарантия безопасности от НАТО, а Украина — нет. Но важно, чтобы все стороны понимали цену ошибок на границе", — сказал британский премьер.

По его словам, Кремль совершит "трагическую ошибку", если сочтет, что "военный авантюризм" поможет достичь каких-либо побед.

Ранее Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов опрокинуть спецназ в Украину из- за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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