Трамп анонсировал $100 млрд инвестиций от Apple и 100% пошлины на импорт чипов

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп объявил о $100 млрд инвестиций от Apple.

Об этом он заявил в Овальном кабинете.

"Это 100 миллиардов долларов, больше, чем они поначалу собирались инвестировать и это самая большая инвестиция, которую когда-либо делала Apple в Америку и где-либо", - сказал Дональд Трамп.

Реклама

По словам президента США, Apple увеличит инвестиционные обязательства в США до 600 млрд долларов на ближайшие четыре года.

Он отметил, что новая "Программа американского производства" направлена на возвращение цепочек поставки и высокотехнологичного производства Apple в Соединенные Штаты.

Также США намерены ввести импортную пошлину в размере около 100% на чипы и полупроводники, заявил Трамп. Если чипы сделаны в США, они освобождаются от пошлин.

Напомним, 30 июля президент США ввел пошлины против Индии в размере 25%. Кроме того, он пригрозил, что намерен "существенно повысить" импортную пошлину в отношении Нью-Дели. Впрочем, какова будет новая ставка пошлин для Индии.

Реклама

Россия обвиняет США в торговом давлении на Индию из-за намерения президента Дональда Трампа повысить пошлины для страны.

Ранее также сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил , что рассматривает возможность введения 100-процентных тарифов по торговым партнерам России. По его словам, ранее он "никогда не устанавливал проценты", но теперь планирует активно этим заниматься.