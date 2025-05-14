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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп анонсировал "хорошие новости" о войне РФ против Украины после встречи в Катаре

Президент США Дональд Трамп заявил о возможных хороших новостях о войне РФ против Украины уже в ближайшие дни.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный прорыв в предстоящих уже завтра переговорах между Россией и Украиной.

Об этом он заявил во время общения с журналистами перед началом встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в рамках ближневосточного турне, передает NBC News.

"Я думаю, что сегодня, возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, честно говоря, нас ждут достаточно хорошие новости", - сказал Трамп, не уточняя деталей.

Он также похвалил Аль Тани, назвав его "давним другом", и отметил, что они обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества - в частности, инвестиции, энергетику, военную сферу и безопасность.

Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его плотный график не помешает встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным "ради спасения жизней".

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