Трамп анонсировал крупнейшую депортационную операцию в истории США и смертную казнь за убийство полицейских

Он хочет вернуть закон и порядок на улице США.
Пора Америке объявить войну картелям, что мы и сделаем.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая 5 марта в Конгрессе США.
"Мексиканские власти передали нам 29 глав картелей. Такого в истории еще не было. Но Мексике и Канаде нужно прекратить влияние фентанила в США", — сказал американский лидер.
Также он анонсировал самую крупную депортационную операцию в истории США.
"Мы вернем закон и порядок в наши города", — подчеркнул Дональд Трамп.
Он подписал указ об обязательной смертной казни за убийство полицейских. Он желает сделать этот указ законом в США. Мол, мы не позволим, чтобы их убивали.
"Мы возвращаем себе свой суверенитет. Мы должны вернуть порядок в свои города и городки. В последние годы наша система правосудия была перевернута радикальными леваками", — резюмировал Трамп.
Напомним, что ранее Трамп провозгласил "золотой век" Америки.
Также он рассказал о выходе США из международных соглашений, в частности, климатического и международных институтов, например, ВОЗ.
Напомним, президент США Дональд Трамп выступает с первой речью в Конгресс 4 марта в 21:00 по восточному времени.
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