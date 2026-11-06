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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп анонсировал «масштабное соглашение»: Песков озвучил позицию Кремля

В Кремле выдвинули новые претензии в Европу из-за переговоров о безопасности.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. / © Getty Images

В Кремле заговорили о будущей системе безопасности в Европе, но в то же время обвинили европейские страны в «нерешительности» и «неготовности» к переговорам.

Об этом заявил спикер «фюрера» РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о «масштабном соглашении», которое «может затронуть всю Европу».

Он дерзко подчеркнул, что без участия Европы обсудить вопросы безопасности Украины и РФ «на определенном этапе» будет невозможно. Однако, по его словам, Кремль пока не видит готовности европейцев к такому диалогу.

Песков цинично упрекнул европейские страны, что те до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их на переговорах. В то же время, он отметил, что «каких-то идей» или никаких конкретных предложений по будущей системе европейской безопасности от Европы Россия не получала.

Заявления США о соглашениях США для Украины и Европы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о подготовке «большого и замечательного» соглашения. По его словам, она будет касаться не только Украины, а «может коснуться всей Европы».

В то же время, спецпредставитель американского президента Джаред Кушнер рассказал подробности соглашения. По его словам, США работают над завершением войны и созданием условий для длительного мира, поэтому это будет договоренность, «от которой все будут в восторге».

Также Кушнер сообщил, что уже на следующей неделе в Абу-Даби должны пройти первые с февраля 2026 года трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, России и США. По словам представителя Трампа, если эти переговоры будут результатом, Вашингтон планирует расширить формат и привлечь к нему европейские страны.

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