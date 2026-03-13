Трамп анонсировал мощный удар по Ирану и назвал время

Дональд Трамп. / © Associated Press

Ирану понадобятся «года на восстановление» после серии мощных атак с начала операции «Эпическая ярость». Соединенные Штаты Америки «нанесли им сильный вред», но это не конец.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Fox New.

По его словам, Иран столкнется с продолжительным возобновлением после недавних военных действий. Впрочем, это не конец, добавил он.

«Мы собираемся нанести им очень сильный удар в течение следующей недели», — подчеркнул президент США.

Напомним, свое последнее сообщение в Truth Social Трамп шокировал заявлением о войне с Ираном. Он анонсировал новые удары, заявив, что для него «честь их убивать». Очевидно, имея в виду представителей режима. По его словам, у американских военных есть «беспрецедентная огневая мощь, неограниченные боеприпасы и много времени».