Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прибегнуть к соглашению с Россией, чтобы завершить войну в Украине.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без выстрела), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — отметил он.

Кроме того, Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.

«Большой день завтра в Белом доме. Никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их», — написал президент США.

Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» в отношении России, а также пожаловался на «фейковые СМИ», не оценившие его старания.

Как известно, сегодня Зеленский и европейские лидеры встретятся в Белом доме.