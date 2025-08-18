- Дата публикации
Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине
Глава Белого дома заявил, что Зеленский «может положить конец войне с Россией, если захочет», однако Украина не будет вступать в НАТО.
Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прибегнуть к соглашению с Россией, чтобы завершить войну в Украине.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без выстрела), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — отметил он.
Кроме того, Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.
«Большой день завтра в Белом доме. Никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их», — написал президент США.
Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» в отношении России, а также пожаловался на «фейковые СМИ», не оценившие его старания.
Как известно, сегодня Зеленский и европейские лидеры встретятся в Белом доме.