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Трамп анонсировал "неплохие новости" из России по поводу перемирия

Трамп анонсировал "неплохие новости" из России по поводу перемирия

Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

Президент США верит, что Кремль стремится к миру.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "из России поступают неплохие новости" по поводу перемирия и соглашения.

Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами.

"Мы слышим хорошие вещи (из РФ – Ред.). Кто знает? Но слухи хорошие", — подчеркнул он.

Трамп отметил, что сейчас Москва находится в сильной военной позиции. В то же время, добавил он, некоторые украинские бойцы находятся в окружении. По словам Трампа, он просил РФ, чтобы с "ними ничего не произошло".

"Я чувствую, что Россия хочет договориться с нами. Надеюсь. Мы говорили с президентом Путиным. Мы общались со многими людьми. Украина ждет", – заявил американский президент.

Напомним, Financial Times пишет, что диктатор РФ Владимир Путин не откажется от собственных целей в отношении Украины , несмотря на то, что он заявил о том, что он якобы поддерживает идею относительно 30-дневного прекращения огня в Украине.

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