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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп анонсировал обнародование "подробностей" о Зеленском и снова заявил, что Путин хочет мира

Американский президент утверждает, что завершения войны хотят и Путин, и Зеленский.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что российский президент Владимир Путин хочет закончить войну против Украины. Во время общения с журналистами американский лидер также прокомментировал вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском, однако прямого ответа не дал.

Об этом Трамп заявил журналистам возле Белого дома 16 октября, перед отлетом в Джорджию.

Что Трамп сказал о Путине и Зеленском

Один из журналистов спросил у американского президента, хочет ли он, чтобы Зеленский ушел с должности, и напомнил, что именно Путин начал войну против Украины.

«Знаете, я знаю все подробности, ладно? И в определенный момент я их обнародую», — ответил Трамп, не уточнив, о каких именно подробностях идет речь.

Президент США добавил, что его ничего не интересует, кроме завершения войны в Украине. По его словам, оба лидера хотят, чтобы боевые действия закончились.

Трамп отдельно подчеркнул, что Путин хочет завершить войну. В то же время, он не назвал конкретных условий, на которых кремлевский диктатор якобы готов прекратить боевые действия, и не сообщил о новых договоренностях о мирном урегулировании.

Напряжение между Трампом и Зеленским — последние новости

13 октября Трамп уже заявлял, что оба лидера хотят остановить войну, но не знают, как этого добиться. Тогда он объяснял тупик враждой между президентами и уверял, что поможет им прийти к согласию.

Впоследствии Трамп усилил критику Зеленского, утверждая, что тот не заинтересован в договоренностях о завершении войны. В Кремле поддержали эти заявления: представитель российского президента Дмитрий Песков также обвинил Киев в отсутствии готовности к мирному урегулированию.

Зеленский ответил на критику Трампа, заявив, что ему легче иметь дело с президентом США, чем с Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что не видит готовности Кремля к настоящим переговорам, а российские территориальные претензии не ограничиваются Донбассом.

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