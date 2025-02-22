Трамп анонсировал очередной раунд переговоров между США и Россией

Делегации Соединенных Штатов и РФ проведут очередной раунд переговоров 25 февраля.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Sky News.

Выступая на церемонии приведения к присяге своего нового министра торговли, он заявил, что площадкой для переговоров снова выступит Саудовская Аравия.

Также глава Белого дома повторил свое заявление, что российский диктатор Путин стремится заключить мирное соглашение.

Ранее сообщалось, как украинцы воспринимают мирные переговоры без участия Киева.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости участия президента Украины Владимира Зеленского в переговорах о прекращении войны.

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