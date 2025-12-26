- Дата публикации
-
Политика
- Политика
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп анонсировал переговоры с Путиным: что известно
Дональд Трамп анонсировал скорый разговор с Владимиром Путиным и выразил оптимизм по поводу встречи с Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на продуктивные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским уже в эти выходные. Кроме того, он подтвердил намерение выйти на прямой контакт с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Politico .
«Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с [Владимиром] Путиным все будет хорошо», - сказал Трамп.
Он добавил, что надеется поговорить с российским диктатором «в скором времени, как только захочет».
Напомним, Зеленский встретится с Трампом в ближайшее время. Лидеры обсудят мирный план, гарантии безопасности для Украины, однако вопрос о территориях остается самым сложным.
По словам президента Украины, в случае согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней он готов вынести соответствующий мирный план на всеукраинский референдум.
Также Зеленский считает, что личный визит президента США Дональда Трампа в Украину мог стать решающим аргументом в презентации его мирного плана.