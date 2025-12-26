ТСН в социальных сетях

Трамп анонсировал переговоры с Путиным: что известно

Дональд Трамп анонсировал скорый разговор с Владимиром Путиным и выразил оптимизм по поводу встречи с Владимиром Зеленским.

Путин и Трамп

Путин и Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на продуктивные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским уже в эти выходные. Кроме того, он подтвердил намерение выйти на прямой контакт с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Politico .

«Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с [Владимиром] Путиным все будет хорошо», - сказал Трамп.

Он добавил, что надеется поговорить с российским диктатором «в скором времени, как только захочет».

Напомним, Зеленский встретится с Трампом в ближайшее время. Лидеры обсудят мирный план, гарантии безопасности для Украины, однако вопрос о территориях остается самым сложным.

По словам президента Украины, в случае согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней он готов вынести соответствующий мирный план на всеукраинский референдум.

Также Зеленский считает, что личный визит президента США Дональда Трампа в Украину мог стать решающим аргументом в презентации его мирного плана.

