Трамп анонсировал переговоры с Путиным: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на продуктивные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским уже в эти выходные. Кроме того, он подтвердил намерение выйти на прямой контакт с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Politico .

«Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с [Владимиром] Путиным все будет хорошо», - сказал Трамп.

Он добавил, что надеется поговорить с российским диктатором «в скором времени, как только захочет».

Напомним, Зеленский встретится с Трампом в ближайшее время. Лидеры обсудят мирный план, гарантии безопасности для Украины, однако вопрос о территориях остается самым сложным.

По словам президента Украины, в случае согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней он готов вынести соответствующий мирный план на всеукраинский референдум.

Также Зеленский считает, что личный визит президента США Дональда Трампа в Украину мог стать решающим аргументом в презентации его мирного плана.