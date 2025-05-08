Трамп анонсировал разговор с Зеленским после ратификации соглашения о недрах

Трамп планирует поговорить с Зеленским после ратификации соглашения о недрах / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен состояться “немного позже”. В то же время Трамп отметил, что Белый дом ценит быструю ратификацию соглашения о недрах Верховной Радой Украины.

Об этом американский президент заявил в четверг, 8 мая, во время брифинга в Овальном кабинете.

«Мы только что завершили соглашение с Украиной о редкоземельных элементах. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными органами. И мы это ценим. И я буду разговаривать с президентом немного позже», — сказал Трамп.

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Он подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты имеют доступ к «огромному количеству очень, очень высококачественных редкоземельных элементов».

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что после ратификации соглашения о недрах Верховной Радой команды переговорщиков около месяца будут работать над двумя техническими соглашениями по созданию инвестиционного фонда.