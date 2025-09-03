Трамп анонсировал срочный разговор с Путиным по Украине

«Кровавый беспорядок»: Трамп снова будет звонить Путину / © ТСН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поговорит с Владимиром Путиным «очень скоро».

Об этом глава Белого дома сказал в Овальном кабинете вместе с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Мы приняли очень решительные меры. Но я поговорю с ним (Путиным — Ред.) в течение нескольких дней, и мы с ним это обсудим. Я буду знать, что произойдет», — сказал президент США.

Трамп говорит, что верит, что «мы найдем хорошее решение для завершения войны в Украине».

«На войне никогда не знаешь, что произойдет. Война сложная, опасная и беспорядочная. Какой кровавый беспорядок. Это будет сделано так или иначе», — отметил он, очевидно, имея в виду прекращение войны в Украине.

Президент США добавил, что его «не устраивает» количество людей, которых в Украине убивают еженедельно.

«Они (военные — Ред.) — люди, у них есть родители. Они прощаются со своими родителями, и их родители никогда больше их не увидят… Я хочу, чтобы это прекратилось сейчас», — говорит он.

Ранее Трамп заявил, что у него остаются «фаза 2 и фаза 3» на случай неудовлетворенности действиями Путина.