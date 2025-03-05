Американский президент Дональд Трамп рассказал, как вернуть былое величие Америки.

Об этом он заявил 5 марта 2025 во время выступления в Конгрессе.

В частности:

Трамп анонсировал строительство газопровода в Аляске и разработку редкоземельных металлов в США. "На этой неделе я сделаю историческое заявление, чтобы увеличить добычу самых важных полезных ископаемых в США", — сказал американский президент.

Новая торговая политика США будет отличная для фермеров. Я люблю фермеров. Они могут работать на внутреннем рынке США. С ними никто не сможет конкурировать.