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Трамп анонсировал строительство газопровода в Аляске и разработку редкоземельных металлов в США

Трамп анонсировал строительство газопровода в Аляске и разработку редкоземельных металлов в США

Президент США Дональд Трамп в Конгрессе рассказывает о светлом будущем

Американский лидер хочет сделать Америку снова большой.

Американский президент Дональд Трамп рассказал, как вернуть былое величие Америки.

Об этом он заявил 5 марта 2025 во время выступления в Конгрессе.

В частности:

  • Трамп анонсировал строительство газопровода в Аляске и разработку редкоземельных металлов в США. "На этой неделе я сделаю историческое заявление, чтобы увеличить добычу самых важных полезных ископаемых в США", — сказал американский президент.

  • Новая торговая политика США будет отличная для фермеров. Я люблю фермеров. Они могут работать на внутреннем рынке США. С ними никто не сможет конкурировать.

  • 2 апреля будут введены пошлины. В ответ на любые пошлины будут объявлены ответные пошлины. Мы их – они нас. Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США.

Напомним, что ранее Трамп провозгласил "золотой век" Америки.

Также он рассказал о выходе США из международных соглашений, в частности, климатического и международных институтов, например, ВОЗ.

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