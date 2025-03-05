Американский лидер хочет сделать Америку снова большой.
Американский президент Дональд Трамп рассказал, как вернуть былое величие Америки.
Об этом он заявил 5 марта 2025 во время выступления в Конгрессе.
В частности:
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Трамп анонсировал строительство газопровода в Аляске и разработку редкоземельных металлов в США. "На этой неделе я сделаю историческое заявление, чтобы увеличить добычу самых важных полезных ископаемых в США", — сказал американский президент.
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Новая торговая политика США будет отличная для фермеров. Я люблю фермеров. Они могут работать на внутреннем рынке США. С ними никто не сможет конкурировать.
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2 апреля будут введены пошлины. В ответ на любые пошлины будут объявлены ответные пошлины. Мы их – они нас. Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США.
Напомним, что ранее Трамп провозгласил "золотой век" Америки.
Также он рассказал о выходе США из международных соглашений, в частности, климатического и международных институтов, например, ВОЗ.