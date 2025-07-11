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Трамп анонсировал важное заявление о войне в Украине
Он в очередной раз заявил, что разочарован в России, которая отказывается прекращать агрессию против Украины.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готовится сделать важное заявление по поводу войны, которое развязала Россия против Украины.
Об этом сообщает NBC News.
«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сообщил Трамп.
Американский президент не уточнил, о чем именно пойдет речь в заявлении и какие решения могут быть приняты. Подробности пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп впервые по возвращении на должность пришлет оружие Украине в соответствии с президентскими полномочиями, которые часто использовал его предшественник Джо Байден.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию по России с пряника на плеть и может применить «секретное оружие».