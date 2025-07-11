Трамп анонсировал важное заявление о войне в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готовится сделать важное заявление по поводу войны, которое развязала Россия против Украины.

Об этом сообщает NBC News.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сообщил Трамп.

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Американский президент не уточнил, о чем именно пойдет речь в заявлении и какие решения могут быть приняты. Подробности пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп впервые по возвращении на должность пришлет оружие Украине в соответствии с президентскими полномочиями, которые часто использовал его предшественник Джо Байден.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию по России с пряника на плеть и может применить «секретное оружие».