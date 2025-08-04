ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
375
Время на прочтение
1 мин

Трамп анонсировал визит своего спецпосланника в Россию: назвал возможные даты поездки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф может приехать в Россию на этой неделе, а в случае отказа Москвы от прекращения огня США введут санкции.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф может посетить Россию 6 или 7 августа 2025 года.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Нью-Джерси, говорится в сообщении журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

Глобально цель визита не раскрывается, однако американский президент отметил, что в случае если 8 августа Россия не согласится на прекращение огня, США введут новые санкции.

"Санкции будут, но, по всей видимости, они достаточно хорошо избегают санкций. Они хитрые персонажи, поэтому увидим, что будет", — сказал Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 29 июля поставил Кремлю новый дедлайн-ультиматум: 10 дней для достижения договоренностей по Украине На 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и другие вещи.

В ответ в Кремле заявляли, что будут продолжать войну до достижения целей , несмотря на заявления Трампа.

В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огня и готовится к введению новых санкций.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie