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Трамп анонсировал визит своего спецпосланника в Россию: назвал возможные даты поездки
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф может приехать в Россию на этой неделе, а в случае отказа Москвы от прекращения огня США введут санкции.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф может посетить Россию 6 или 7 августа 2025 года.
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Нью-Джерси, говорится в сообщении журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.
Глобально цель визита не раскрывается, однако американский президент отметил, что в случае если 8 августа Россия не согласится на прекращение огня, США введут новые санкции.
"Санкции будут, но, по всей видимости, они достаточно хорошо избегают санкций. Они хитрые персонажи, поэтому увидим, что будет", — сказал Трамп.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 29 июля поставил Кремлю новый дедлайн-ультиматум: 10 дней для достижения договоренностей по Украине На 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и другие вещи.
В ответ в Кремле заявляли, что будут продолжать войну до достижения целей , несмотря на заявления Трампа.
В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огня и готовится к введению новых санкций.