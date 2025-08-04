Трамп анонсировал визит своего спецпосланника в Россию: назвал возможные даты поездки

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф может посетить Россию 6 или 7 августа 2025 года.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Нью-Джерси, говорится в сообщении журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

Глобально цель визита не раскрывается, однако американский президент отметил, что в случае если 8 августа Россия не согласится на прекращение огня, США введут новые санкции.

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"Санкции будут, но, по всей видимости, они достаточно хорошо избегают санкций. Они хитрые персонажи, поэтому увидим, что будет", — сказал Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 29 июля поставил Кремлю новый дедлайн-ультиматум: 10 дней для достижения договоренностей по Украине На 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и другие вещи.

В ответ в Кремле заявляли, что будут продолжать войну до достижения целей , несмотря на заявления Трампа.

В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огня и готовится к введению новых санкций.

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