Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры планируют посетить Соединенные Штаты для обсуждения возможных шагов, которые должны привести к завершению войны между Россией и Украиной.

Об этом он сказал журналистам по возвращении из турнира US Open в Нью-Йорке.

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник индивидуально», — сообщил глава Белого дома, не уточнив, кого именно подразумевает.

В то же время Трамп подчеркнул, что он «не удовлетворен» текущим состоянием войны, отвечая на вопросы журналистов о масштабной ночной атаке России, во время которой обломки дрона повлекли за собой пожар в здании Кабинета министров в Киеве.

Выступая перед СМИ, президент США снова заверил, что война скоро закончится.

«Очень скоро, в ближайшие несколько дней пообщаюсь с Путиным. Послушайте, мы это сделаем. Ситуацию между Россией и Украиной мы уладим. Я уверен, что мы это сделаем», — отметил Трамп.

Ранее публицист Виталий Портников заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, похоже, до сих пор не осознает, какую опасность несет военная победа РФ над Украиной.

Мы ранее информировали, что авторитарные лидеры используют некомпетентность Трампа и имеют хорошие отношения с американским президентом.