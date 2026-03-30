- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп анонсировал встречу с Лукашенко после "любезного" поступка
Президент США готовится ко встрече с белорусским диктатором на полях «Совета мира».
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и поблагодарил его за освобождение 250 политзаключенных в этой стране.
Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Трамп напомнил, что 19 марта Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со специальным посланником США Джоном Коулом. После этой встречи было принято решение о помиловании 250 удерживаемых в Беларуси политических заключенных.
«На прошлой неделе мой посланник в Беларуси Джон Коул после переговоров с многоуважаемым президентом Александром Лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных!» — говорится в заявлении американского лидера.
В итоге общее количество заключенных, которых, по словам Трампа, «любезно освободил» Лукашенко с мая прошлого года, превысило 500 человек.
«Я хотел бы выразить самую теплую благодарность президенту за этот поступок и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании «Совета мира»!" — сообщил президент США.
Напомним, 19 марта Коул встретился в Минске с Лукашенко, что привело к освобождению новой группы политзаключенных (в частности Екатерины Андреевой, Эдуарда Пальчиса и Насти Лойко) и началу отмены американских санкций против финансового сектора Беларуси и калийных компаний. Коул обсудил также возможный визит Лукашенко в США. Спецпосланник передал слова поддержки от Трампа, назвав белорусского лидера «хорошим другом», и отметил ценность позиции Минска по ближневосточному конфликту.
Визит Лукашенко в США — что известно
20 марта Лукашенко заявил, что получил личное приглашение от Трампа посетить его имение Мар-а-Лаго во Флориде для финализации «большого соглашения» между США и Беларусью. По словам диктатора, этот процесс уже включает освобождение 250 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с белорусских предприятий. Лукашенко утверждает, что принял предложение о встрече.
23 марта Financial Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность приглашения Лукашенко в Белый дом или Мар-а-Лаго для налаживания диалога с союзником России. По данным издания, переговоры о возможной встрече продолжаются несколько месяцев, что подтвердил Коул. Окончательного решения еще нет, поскольку подготовка продолжается, однако в США надеются на положительный результат.