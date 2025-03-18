Трамп анонсировал встречу с важным политиком: детали

Си Цзиньпин приедет в "не в отдаленном будущем".

Китайский лидер Си Цзиньпин в скором времени посетит Вашингтон. Поездка китайского лидера в США состоится на фоне обострения торговой напряженности между двумя величайшими экономиками мира.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

По словам американского лидера, Си Цзиньпин приедет в "не в отдаленном будущем". Впрочем, другие детали Трамп не сообщил.

Издание пишет, что глава Белого дома усилил торговую войну с Китаем, дважды повышая пошлины на импорт из азиатской страны. Президент США назвал эти шаги ответом на неспособность Пекина остановить поток нелегального фентанила и используемых для его производства прекурсоров.

Тем временем The Wall Street Journal сообщал, что официальные лица США и Китая обсуждают возможный "саммит по случаю дня рождения" в июне, на котором два лидера встретятся впервые с тех пор, как Трамп во второй раз вернулся в Белый дом. Президент США не уточнил конкретные сроки возможной встречи.

Как сообщалось, 18 марта президент США Дональд Трамп поговорит по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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