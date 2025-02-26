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Трамп анонсировал встречу с Зеленским: подробности

Трамп анонсировал встречу с Зеленским: подробности

Трамп заявил, что Зеленский подпишет в Вашингтоне соглашение о редкоземельных металлах – что получит Украина. / Фото: ТСН.ua

Американский президент также отметил, что США получат обратно свои вложенные в Украину средства с избытком.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский на этой неделе прибудет в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.

Об этом пишет Sky News.

По словам Трампа, встреча состоится в субботу, 1 марта, а соответствующее соглашение между США и Украиной уже почти согласовано сторонами.

"Мы почти договорились о нашем соглашении относительно редких земель", — заявил Трамп, подчеркнув, что это может быть "соглашение на триллион долларов ".

На вопрос журналистов, которые получит Киев за сотрудничество в области редкоземельных металлов, Трамп ответил, что это:

  • 350 миллиардов долларов, которые, по его словам, США уже выделили Украине;
  • большое количество военной техники;
  • возможность продолжать борьбу.

"Украинские солдаты очень храбры, но без США, их денег и техники эта война закончилась бы очень быстро", — добавил он.

Кроме того, Трамп напомнил, что именно он принял решение о поставках Украине Джавелинов.

Напомним, обновленное соглашение между Украиной и США о совместной добыче полезных ископаемых близится к подписанию, но ключевые детали все еще обсуждаются.

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