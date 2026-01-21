Трамп анонсировал встречу с Зеленским и упомянул о Путине

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже 21 января.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп убежден в готовности президента России Владимира Путина заключить соглашение о мире в Украине.

«Я веду переговоры с президентом Путиным, и, я считаю, он хочет заключить соглашение. Я веду переговоры с президентом Зеленским, и, думаю, он также хочет заключить соглашение. Я встречаюсь с ним сегодня», — рассказал глава Белого дома.

Напомним, 20 января Зеленский заявил, что сейчас его главный приоритет — план помощи людям в энергетике после атак, поэтому он выбирает Украину вместо экономического форума в Давосе. Президент подчеркнул, что поедет на встречу только тогда, когда будут готовы документы по энергетическим пакетам или решение о дополнительных системах ПВО.

Заметим, 21 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Bloomberg, что Путин стремится к мирному соглашению, хотя и не демонстрирует готовности к территориальным уступкам по востоку Украины. По словам Уиткоффа, он вместе с другим посланником американского лидера Джаредом Кушнером завтра отправляется в Москву на встречу, инициированную российской стороной, чтобы обсудить план прекращения войны из 20 пунктов, который готов уже на 90%.