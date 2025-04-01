Трамп анонсировал закрытие департамента Маска: в чем дело

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска в «определенный момент» прекратит свое существование.

Об этом сообщает CNN.

Американский лидер объяснил, что Маск будет доступен для него в качестве специального государственного служащего только в течение 130 дней.

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«Ему нужно управлять крупной компанией и в какой-то момент он вернется. Я держал бы его столько, сколько могу. Он очень талантливый парень, знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он проделал хорошую работу. В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию», — сказал Трамп.

Он также ответил на вопрос, будет ли продолжатся работа DOGE в отсутствие Маска. Президент США считает, что руководители его федеральных агентств «многому научились» о том, как выполнять работу самостоятельно, и некоторые захотят оставить сотрудников DOGE на борту.

«Вы знаете, в какой-то момент, я думаю, это закончится. Наступить момент, когда секретари смогут выполнять эту работу и делать это очень, знаете, как мы говорим, с помощью скальпеля, и это то, чего мы хотим», — добавил Трамп.

Напомним, накануне сам Маск предположил, что может покинуть пост руководителя DOGE уже в конце мая после выполнения обещания сократить дефицит бюджета США на триллион долларов.