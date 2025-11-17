Трамп "благословил" санкции против союзников Путина: Линдси Грэм раскрыл план Конгресса

Линдси Грэм / © Associated Press

Дональд Трамп "благословил" новый законопроект, расширяющий полномочия президента США по влиянию на страны, продолжающие покупать российскую нефть и газ. Документ позволит Белому дому вводить вторичные санкции или тарифы против таких государств.

Об этом заявил сенатор Линдси Грэм заявил на платформе X.

"Я очень рад, что по благословению президента Трампа Конгресс будет продвигать законопроект о санкциях против России, который поддерживается обеими партиями и предоставит президенту Трампу больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине", - заявил Грэм.

По его словам, законопроект позволяет вводить вторичные санкции и пошлины на усмотрение президента против стран, "поддерживающих военную машину Путина", покупая дешевую российскую нефть и газ. Речь идет не только о России, но и о государствах, которые помогают ей обходить ограничения, в частности, Иран.

Грэм подчеркнул, что санкции, введенные Трампом против двух крупнейших российских нефтяных компаний, уже дали результат. Теперь новый закон должен, по его мнению, усилить давление на Кремль и стимулировать его к "мирным переговорам".

"Этот закон призван предоставить президенту Трампу больше гибкости и полномочий, чтобы подтолкнуть Путина к мирному завершению войны. Это движение к тому, чтобы покончить с войной достойно, справедливо, раз и навсегда", - подытожил сенатор.

Напомним, Трамп анонсировал возможное введение новых санкций против государств, имеющих экономические отношения с Россией. Подготовкой соответствующего законопроекта занимается Республиканская партия. Инициатива может позволить президенту США ввести пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и не поддерживающих Украину. Речь идет об Иране, Китае и Индии.