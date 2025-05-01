Трамп блефует, когда говорит, что выйдет из переговорного процесса: аналитик назвал причины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Угрозы президент Соединенных Штатов Дональда Трампа выйти из переговорного процесса, если не удастся быстро достичь мира между Украиной и российскими агрессорами, агрессивный блеф главы Белого дома.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политический аналитик Владимир Горбач.

Он заявил, что такой шаг со стороны Трампа ничего ему не даст.

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«Скорее всего это агрессивный блеф с его стороны, эти угрозы выйти из переговоров. Что это дает Дональду Трампу? Да, они (США, ред.) могут переключить свое внимание на какие-либо другие события в мире. Но никто не простит им, так сказать, переговорного поражения на треке русско-украинской войны. Здесь они точно не будут победителями и даже не будут нейтральными. Их имидж и образ пострадают не меньше, чем после бегства из Афганистана. Но здесь я еще хочу сказать, хорошо это или плохо, нужно рассуждать еще с той точки зрения, что по большому счету мы не просили Соединенные Штаты быть посредником в этих переговорах», — сказал он.

Он напомнил, что в Вашингтоне сами приняли решение стать посредниками войны между Украиной и российскими агрессорами.

«Это их собственная инициатива. Более того, инициативой перепозиционирования Соединенных Штатов из партнера и союзника Украины у посредника Украины вышла администрация Дональда Трампа. нуждались в Соединенных Штатах в качестве посредника. Нам Соединенные Штаты, как посредник в этой войне, не выгодны.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ в любом формате, но для этого государство-агрессорка должно предпринять определенные шаги.

Мы ранее информировали, что народный депутат Украины Егор Чернев заявил, что наиболее вероятный сценарий прекращения боевых действий в Украине — закрепление статус-кво на фронте.