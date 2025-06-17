Трамп блокирует инициативу Стармера по санкциям против России на саммите G7: что он заявил

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Во время саммита G7, который на этой неделе проходит в Кананаскисе (Канада), британский премьер-министр Кир Стармер заявил о необходимости выдавливать Владимира Путина из международной политики и усиливать экономическое давление на Москву. Однако Трамп публично выразил возражение, отметив, что санкции — это не только политический инструмент, но и значительная финансовая нагрузка для США.

Об этом пишет Daily Mail.

"Европа только говорит об этом, но ничего еще не сделала. Посмотрим, как именно они это реализуют", - прокомментировал Трамп в присутствии сэра Кира.

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"Не забывайте, санкции стоят нам огромных денег. Это миллиарды долларов. Это не просто - подписать бумагу. Это дорога с двусторонним движением".

Трамп против изоляции России

Президент США также раскритиковал предыдущее решение об исключении России из формата Большой восьмерки, назвав это ошибкой. Об этом он заявил во время отдельной встречи с премьером Канады Марком Карни. Напомним, РФ была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.

Кроме того, Трамп неожиданно решил досрочно покинуть саммит и вернуться в Вашингтон, объяснив это кризисом между Израилем и Ираном. В результате он не примет участия в сегодняшних переговорах G7 по Украине и не встретится с Владимиром Зеленским.

Даунинг-стрит готовит новый санкционный пакет

Позиция США контрастирует с риторикой Лондона. В заявлении Даунинг-стрит отмечено, что Британия работает над санкционным пакетом, целью которого является усилить давление на российский военно-промышленный комплекс и сократить доходы Кремля от энергоэкспорта.

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"У России нет всех козырей, — заявил Стармер. — Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы нарастить экономическое давление и показать Путину: если он стремится к миру — пора это доказать".

В Лондоне отвергли предположение, что неготовность обнародовать конкретику означает разногласия внутри G7.

"Это только начало саммита. Обсуждения продолжаются, делать выводы рано", - прокомментировал представитель правительства Великобритании.

Украина в центре внимания

Ожидается, что президент Владимир Зеленский примет участие во встрече G7 в Кананаскисе, где также находятся лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.

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По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году российская армия могла потерять около миллиона военных. Несмотря на это, РФ продолжает обстрелы Украины дронами и ракетами.

Зеленский поддержал инициативу США по прекращению огня и предложил прямой разговор с Путиным. Однако российский лидер пока отказывается от переговоров и не реагирует на призывы к немедленному прекращению боевых действий.

Напомним, на саммите G7 Трамп выступил адвокатом Путина и призвал вернуть Россию в альянс.