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Трамп блокирует инициативу Стармера по санкциям против России на саммите G7: что он заявил
Президент США Дональд Трамп отреагировал скептически на попытку продвинуть новые санкции против России, заявив, что подобные шаги обходятся Вашингтону слишком дорого.
Во время саммита G7, который на этой неделе проходит в Кананаскисе (Канада), британский премьер-министр Кир Стармер заявил о необходимости выдавливать Владимира Путина из международной политики и усиливать экономическое давление на Москву. Однако Трамп публично выразил возражение, отметив, что санкции — это не только политический инструмент, но и значительная финансовая нагрузка для США.
Об этом пишет Daily Mail.
"Европа только говорит об этом, но ничего еще не сделала. Посмотрим, как именно они это реализуют", - прокомментировал Трамп в присутствии сэра Кира.
"Не забывайте, санкции стоят нам огромных денег. Это миллиарды долларов. Это не просто - подписать бумагу. Это дорога с двусторонним движением".
Трамп против изоляции России
Президент США также раскритиковал предыдущее решение об исключении России из формата Большой восьмерки, назвав это ошибкой. Об этом он заявил во время отдельной встречи с премьером Канады Марком Карни. Напомним, РФ была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.
Кроме того, Трамп неожиданно решил досрочно покинуть саммит и вернуться в Вашингтон, объяснив это кризисом между Израилем и Ираном. В результате он не примет участия в сегодняшних переговорах G7 по Украине и не встретится с Владимиром Зеленским.
Даунинг-стрит готовит новый санкционный пакет
Позиция США контрастирует с риторикой Лондона. В заявлении Даунинг-стрит отмечено, что Британия работает над санкционным пакетом, целью которого является усилить давление на российский военно-промышленный комплекс и сократить доходы Кремля от энергоэкспорта.
"У России нет всех козырей, — заявил Стармер. — Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы нарастить экономическое давление и показать Путину: если он стремится к миру — пора это доказать".
В Лондоне отвергли предположение, что неготовность обнародовать конкретику означает разногласия внутри G7.
"Это только начало саммита. Обсуждения продолжаются, делать выводы рано", - прокомментировал представитель правительства Великобритании.
Украина в центре внимания
Ожидается, что президент Владимир Зеленский примет участие во встрече G7 в Кананаскисе, где также находятся лидеры США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.
По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году российская армия могла потерять около миллиона военных. Несмотря на это, РФ продолжает обстрелы Украины дронами и ракетами.
Зеленский поддержал инициативу США по прекращению огня и предложил прямой разговор с Путиным. Однако российский лидер пока отказывается от переговоров и не реагирует на призывы к немедленному прекращению боевых действий.
Напомним, на саммите G7 Трамп выступил адвокатом Путина и призвал вернуть Россию в альянс.