Трамп бросит вызов ООН - Марко Рубио

Президент США Дональд Трамп готовится бросить вызов ООН из-за ее бездействия в мире, заявил сенатор Марко Рубио.

Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп готов бросить вызов Организации Объединенных Наций из-за ее бездействия в мире.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, передает Clash Report.

По его словам, ООН "ничего не делает", тогда как в мире продолжаются войны и кризисы.

Рубио подчеркнул, что в войне России против Украины именно президент США берет на себя груз попыток ее прекратить, а ООН не играет никакой роли. Так же и в конфликте в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС, – ООН осталась в стороне.

Он также упомянул Гаити, который, по его словам, был захвачен бандами. США призывают ООН действовать, однако Китай может заблокировать любые шаги, сводя усилия к нулю.

"Президент бросит вызов ООН, чтобы она наконец-то нашла свое значение, свою цель и свою полезность. Сейчас организация не выполняет свою работу и только тратит огромные средства", - заявил Рубио.

Он добавил, что сегодня все мировые лидеры стремятся к встречам с Трампом, а некоторые даже "умоляют пожать ему руку".

