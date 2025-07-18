Трамп будет активно продвигать свое видение завершения войны в Украине — Госдеп

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп будет добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине активным способом.

Об этом заявила в четверг во время прессбрифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Темми Брюс, пишет Укринформ .

«Я думаю, что президент – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта было реализовано», - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

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Она также отметила, что президент Трамп «достаточно прозрачно» выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение. Но вместе с тем, по ее словам, президент будет соблюдать договоренности с НАТО по обеспечению Украины всего необходимого для обороны.

Ранее в Офисе президента озвучили позицию по поводу действий лидера США Дональда Трампа в целях окончания войны в Украине. Там полагают, что президент США не отступит.

Глава ОПУ Андрей Ермак «совершенно оптимистично настроен» в контексте того, что Трамп не отступит.

«Он знает, что Путин не хочет сейчас останавливать эту войну. И он знает, сколь успешен был мир через силу с Ираном. Именно так он остановил войну с Ираном», - заявил глава ОПУ.

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