Трамп будет давить на Украину: политолог сказал, что важно делать Зеленскому во время встречи

Путин, Трамп, Зеленский / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп делает все, чтобы обвинить непосредственно Украину в возможном срыве дальнейших переговоров. Этого нельзя допустить.

Об этом сказал политолог Игорь Чаленко в эфире "КИЕВ24".

Трамп вернулся к старой тактике, потому что не может уговорить Путина на мир

По его словам, Трамп понял, что Путину не удается уговорить завершить войну и вернулся к старому подходу — давлению на более слабую, как он считает, сторону. Это его классическая стратегия.

Реклама

"Помните, Трамп заявлял, что вот Россия великое государство, а вот Украина нет", - отмечает Игорь Чаленко, политолог.

Он добавляет, что во время встречи Зеленского и Трампа необходимо:

защитить Украину от требований Трампа как можно быстрее согласиться с требованиями РФ;

скорректировать позицию 47 президента США;

приложить максимум усилий, чтобы Трамп не отменил ужин в расширенном формате, где должны присутствовать европейские лидеры.

Напомним, глава США Дональд Трамп призвал лидера Украины Владимира Зеленского прибегнуть к соглашению с Россией, чтобы завершить войну в Украине.

Он утверждает, что Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет. Или может продолжать воевать, добавил глава Штатов.

Реклама

«Никакого возвращения Обаме, который отдал Крым (12 лет назад, без выстрела), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», – отметил он.

В частности, Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами. Он отметил, что для него "большая честь" принимать их у себя.