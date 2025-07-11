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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп будет продавать НАТО оружие для Украины: у Путина отреагировали

По словам американского лидера, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения. В Кремле это называют "бизнесом".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил с НАТО соглашение о поставках американского оружия в Украину через Альянс. В России говорят, что это бизнес.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, якобы речь идет о бизнесе и больше ничего. Мол, "от смены мест слагаемых сумма не меняется". Не забыл Песков и традиционную Кремлевскую пугалку о "накачивании Украины оружием".

Также, подчеркнул Песков, "РФ ждет анонсированное Трампом "важное заявление" в понедельник, чтобы узнать, о чем она".

Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с НАТО по поставкам американского вооружения в Украину через Альянс. Согласно заявлению Трампа, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения.

Также Трамп сообщил, что в ближайший понедельник обнародует «важное заявление» по России, не предоставив дополнительных деталей.

«Я разочарован Россией… в понедельник сделаю важное заявление по России», - добавил он.

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