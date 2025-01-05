Трамп будет в той ситуации, что и я в 2019 году – Зеленский о попытке уговорить Путина

Зеленский уверен, что самого прекращения огня без гарантий безопасности недостаточно, ведь Путина сможет снова напасть на Украину.

Избранный президент США Дональд Трамп в отношениях с РФ окажется в той же ситуации, что и Владимир Зеленский в 2019 году.

Об этом сказал сам Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, опубликованному youtube-каналом Офиса президента.

"Президент Трамп будет в той ситуации, в которой я был в 2019 году. Точно в такой ситуации. Хочу закончить войну, мы хотим стабильного мира для Украины. Мы должны прекратить огонь, обмен людей и потом дипломатически вернуть все территории. И что будет дальше с президентом Трампом. Если ceasefire (остановка огня – Ред.) без гарантий безопасности хотя бы для той территории, которую мы контролируем, что он получает? Если например, он (Трамп – Ред.) сделал ceasefire, а через три месяца Путин начал новую волну атаки – как будет выглядеть Трамп? Как будет выглядеть Украина | А почему Путин начнет? Потому что он боится сегодня "Трампа", - говорит Зеленский.

По его мнению, если Трамп согласится на прекращение огня без гарантий безопасности для Украины, он даст "пас возможности" Путину. Зеленский уверен, что российский диктатор до сих пор не отказался от идеи полностью оккупировать Украину.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину самолетом.

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