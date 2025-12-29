"Трамп был шокирован": Путин пожаловался президенту США на Зеленского

Владимир Путин / © Associated Press

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что во время последних разговоров президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с российским диктатором Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По утверждению Ушакова президент США Дональд Трамп также поделился с российской стороной результатами встречи с украинским лидером.

«Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским», — цитируют Ушакова пропагандистские медиа.

Отдельное внимание в Кремле уделили реакции президента США на эту новость, приписывая ему возмущение действиями Киева.

«Президент США был шокирован и возмущен попыткой атаки ВСУ на госрезиденцию российского лидера», — заверил помощник диктатора.

На фоне этих заявлений Путин прибег к прямым ультиматумам, пытаясь легитимизировать дальнейшую агрессию. Используя терминологию, традиционно применяемую РФ для оправдания собственных преступлений, глава Кремля пообещал «ответ».

«Путин заявил Трампу, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа», — отметил Ушаков.

Более того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия якобы готова к дальнейшей эскалации и изменению своих официальных подходов:

«Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом», — заявил Ушаков.

Также он заявил, что якобы Трамп сообщил Путину, что из-за этой ситуации с атакой беспилотников на резиденцию главы Кремля это повлияет на «американские подходы в работе с Зеленским».

«Атака беспилотников на госрезиденцию Путина по времени произошла „фактически сразу после“ переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго», — заявил Ушаков.

Помощник российского диктатора добавил, что для якобы этой атаки использовались беспилотники дальнего действия. Также подчеркнул, что якобы Дональд Трамп сам сказал, что администрация США, «слава богу, не давала „Томагавки“ Киеву».

Напомним, российская сторона сообщалось, что якобы Украина в ночь на 29 декабря совершила атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ Путина в Новгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ложью. Он отметил, что такие заявления создают почву для возможных ударов по столице и призвал США и Европу реагировать на угрозы.

Ранее мы писали, президент США Дональд Трамп провел «положительный» разговор по Украине с президентом России Владимиром Путиным.